福岡県で、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の報告が前の週に比べておよそ1.3倍に増えていて、県は感染対策を呼びかけています。福岡県によりますと、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の新規感染者は、2月23日までの1週間で1医療機関あたり12.90人と、前の週に比べておよそ1.3倍に増えました。警報レベルの1医療機関あたり20人には届いていませんが、2週連続の増加となっています。福岡県では、調理や食事の前は石けんで手を