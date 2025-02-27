映画『シンデレラ』公開75周年を記念して、ディズニーストアに、ネズミや小鳥たちがドレスをリメイクするシーンがテーマの新コレクション「CREATE YOUR DREAM」が3月7日（金）よりリリースされる。☆『シンデレラ』の魅力が楽しめる新作コレクションや「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみをチェック（写真20点）＞＞＞ディズニーストアから、映画『シンデレラ』の公開75周年を記念した新コレクション「CREATE YOUR DREAM」が登場。シン