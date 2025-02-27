【第79回プライズフェア】 2月18日 開催 国内のプライズ関連メーカーが合同で開催する「プライズフェア合同内見会」。2月18日に開催された第79回でも多数のメーカーが出展し、新製品が公開された。 本稿ではBANDAI SPIRITSの「バンプレストブランド」の新作展示製品を紹介していく。 展示では「ドラゴンボール」をはじめ、「NARUTO-ナルト