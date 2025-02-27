SNS詐欺の被害を未然に防いだとして27日、銀行員の女性に警察から感謝状が贈られました。東警察署から感謝状を贈られたのは、福岡銀行福岡流通センター支店の櫛山あゆみさん（38）です。櫛山さんは3日、旅行会社宛てとして28万5000円を振り込もうとした女性に応対した際、振り込み先が個人名義だったことから詐欺を疑い、被害を未然に防ぎました。女性は、医師を名乗る人物とSNSで知り合い「帰国費用の半分を出してほしい」