夫婦といえども育ってきた環境や生活スタイルの違いなどもあり、金銭感覚は人それぞれですよね。とはいえ、結婚をして家族になったら家計の管理はどうしても必要になるものだと思います。アプリ「ママリ」では夫の金銭感覚に悩んでいる専業主婦の投稿がありました。給料明細を渡さず、毎月5万のお小遣い以外にもキャッシュカードでお金を下ろしてしまうという夫。貯金もままならない状態に離婚をするべきかと頭を悩ませてい