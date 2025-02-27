現在もじわりじわりとファンを拡大している映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』。映画を観て「なにかしなきゃ」と熱い想いに突き動かされている人の多いことに驚くと同時に、そうなっちゃうよねと本当に思う。観てハマった人には、とにかく観ろという人、何度も劇場に足を運ぶ人、ファンアートを描く人、ファングッズを作る人、叉焼飯を食べに行ったり作り始める人、ハイエイトチョコを買う人、そして、香港に行く