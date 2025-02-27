¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ ¥Ê¥¬¥Î¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ ¡ÉÏÃÂê¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¡É ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Å¹ÊÞ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥é¡¼¥á¥ó ÆÚ¡×¤¬Ãæ»Í¹ñ¡¦¶å½£½é¾åÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ù¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥é¡¼¥á¥ó²°¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ ¥Ê¥¬¥Î¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ ¡ÉÏÃÂê¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¡É ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Å¹ÊÞ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥é¡¼¥á¥ó ÆÚ¡×¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å