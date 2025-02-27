この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回ご紹介するのはおちゃまる(@ochamarusan0126)さんによる、つい触ってみたくなるかわいいお写真です。ネット上では「猫は液体」という言葉もありますが、猫は本当にしなやかで柔らかい体をしていますよね。今回の投稿は、そんなネコちゃんの「やわらかさ」が見るだけでわかるような画像なのですが…？ これはもはや職人芸！触りたくなる猫のほっぺ 想像以上に長く伸び