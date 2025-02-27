昨年（2024年）12月13日から公開中の映画『はたらく細胞』が、2月26日時点で累計観客動員数462万8634人、興行収入62億70万9900円の大ヒットとなり、これを祝して、原作者の清水茜氏よりコミカルでキュートな描き下しイラスト＆コメントが到着した。【動画】白血球役・佐藤健の戦闘シーンのトレーニング風景同映画は、細胞を擬人化した漫画『はたらく細胞』（著：清水茜／講談社）と、スピンオフ作品『はたらく細胞BLACK』（著