ＳＮＳ上で著名人になりすまして投資を呼びかける偽広告の問題で、全国の被害者２４人が２７日、フェイスブックやインスタグラムを運営する米メタと日本法人に損害賠償を求める訴訟を、さいたま、千葉、横浜、大阪の４地裁に起こした。近く名古屋地裁にも数人が同様の訴訟を起こす予定という。原告側は訴状で、メタ社が偽広告の掲載で利用者に被害を及ぼす恐れがあると予見できたのに、十分な審査をせずに掲載を続けて被害を引