大阪市北区茶屋町にある｢ホテル阪急インターナショナル｣のスペシャルティレストラン｢マルメゾン｣では、2025年2月19日(水)から2025年3月18日(水)の1カ月間限定で、フランス料理界の巨匠、ジョエル･ロブション氏の愛弟子で現在は東京にあるレストラン｢モナリザ｣のオーナーシェフ、河野透(かわのとおる)氏とのコラボレーションディナーがいただけます。フランス料理が好きな方はぜひ記事をご覧ください