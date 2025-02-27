プロ野球・楽天は27日、宋家豪投手が手術を受けたことを発表しました。今月25日に千葉県内の病院で右膝外側半月板縫合術を行い、試合復帰まで6か月を要する見込みです。今年で10年目を迎える宋投手は、昨季41試合に登板して18ホールドポイント、防御率3.18の成績を残しています。