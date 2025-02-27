ミスマガジン2019でミス週刊少年マガジンを受賞し、現在アイドルグループ「ideal peco（アイディールペコ）」のスカイブルー担当の夏目綾さん（28）がデジタル写真集『my color』（撮影：HIROKAZU／集英社）をリリース。3年半ぶりにグラビア復帰しました。【写真】グラビア復帰した夏目綾さん100ページ超の撮りおろしショットに30分超のスペシャルムービー付きという異例の大ボリューム作品。公開されたカットでは、スクール水着姿