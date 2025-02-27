◆練習試合西武5―0ロッテ（27日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）開幕ローテ候補の西武の與座海人が3回無安打無失点の好投を見せた。今春自身初の対外試合に先発で登板。3回は3者連続で空振り三振と上々の形で首脳陣にアピールした。7試合で1勝4敗、防御率4・81と本来の力を発揮できなかった昨季の雪辱へ「オフは球速や質を求めて取り組んだ。手応えを感じているし、現時点では順調」とサブマリンは納得の表情だった。