◆球春みやざき・ソフトバンク9―0韓国斗山（27日、宮崎アイビー）開幕ローテーション入りが内定しているソフトバンクの大関友久が、実戦初登板で2回1安打無失点と上々の結果を出した。登板した2回は3人で打ち取ると、3回は2死から右前打を許したが、次打者を二飛に仕留めた。最速は143キロ。「カーブと直球だけでいって、その割には結果的に抑えられた。詰まらせたり、空振りを取ったりが今後の課題。シーズン一発目にいい