タレントの白石まるみ(62)がインスタグラムを更新。かつてバラエティ番組で人気を博した?あのヒト?との再会を報告した。「あるパーティで、久しぶりにオスマンサンコンさんにお会いしました」と、紹介したのは、ギニア出身の元外交官でタレントのサンコン。30年以上前に番組共演経験がある白石は、もうすぐ76歳になるというサンコンとの2ショットなどを紹介した。サンコンは、黒のハットにオシャレなジャケットで昔と変わら