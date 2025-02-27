◆ソフトバンク春季キャンプ（27日、宮崎）2人で8投手をリードし、相手の韓国・斗山をきっちりと無失点に抑え込んだ。ともに正捕手の座を目指す渡邉と谷川原だ。?先手?を取ったのは先発マスクを任された渡邉だ。まずは開幕投手に指名される有原を1回1安打無失点に導くと、その後も大関、津森、尾形、田浦とタイプの違う投手を巧みにリード。6回まで無失点に抑え、この日の役目を終えた。これに発奮したのが谷川原だ。7回か