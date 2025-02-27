◆球春みやざき・ソフトバンク9―0韓国斗山（27日、宮崎アイビー）ソフトバンクの開幕投手を務める有原航平が今年の初実戦に臨み、1回1安打無失点で好感触をつかんだ。先発し、わずか2球で2死を奪ったが、次打者に中前打を浴び、最後は中飛に打ち取った。「しっかり真っすぐを投げられるようにキャンプから取り組んできた体の動きをテーマにした。悪くはなかったと思う。7、8割は仕上がっているけど、まだ（開幕まで）1カ月