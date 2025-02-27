福岡県警博多署は27日、福岡市博多区の女性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス詐欺に遭い、約300万円相当分の暗号資産をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者が昨年10月3日ごろ、SNS上で男性と知り合った。その後、男性から「利益は何倍にもなりますよ。私たちの将来のために、すべての取引機会をつかむことを願っています」などと暗号資産への投資に誘われた。指示に従ってアプリをダウン