行政と交通事業者の連携を深めようと金沢市と北陸鉄道が公共交通の課題について意見交換会を開きました。 27日に金沢市と北陸鉄道との間で行われた意見交換会。利用者の減少や運転手不足など公共交通機関が抱える課題への取り組みについて議論がおこなわれました。市は運転手不足に伴うバスの減便などが続く中で、通常の約1.5倍の乗客を一度に運ぶことができる連節バスの導入など9つの事業について北鉄との連携を促しました。