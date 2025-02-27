盗んだのは、約2500円分のおにぎりや菓子パン。26日、長島町の小学校教諭の女が窃盗の疑いで逮捕されました。一部始終を見ていた警察官が声をかけ、現行犯逮捕となりました。逮捕されたのは、長島町の小学校教諭・児島 千聡容疑者(39)です。警察によりますと、児島容疑者は26日午後5時半すぎ、長島町の商店でおにぎりや菓子パン16点、約2500円分を盗んだ疑いが持たれています。児島容疑者が商品の代金を支払わずに店の外に