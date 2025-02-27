大手製薬会社が、子どもたちを応援する取り組みとして売り上げの一部を子どもの支援団体に寄付しました。広島市内で行われた贈呈式では、県内で子ども食堂を運営するＮＰＯ法人に約２７万円が贈られました。これは、大正製薬が「未来応援プロジェクト」として栄養ドリンクなどの売り上げの１パーセントを子どもを支援する団体に寄付するものです。２０２４年１０月から１２月までに全国で約３３０万円が集まったということで