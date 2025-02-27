タイを私的に訪問中の秋篠宮さまは、ニワトリや魚類に関する学術研究が評価され、現地の大学から名誉学位を授与されました。秋篠宮さまは、日本時間きょう正午すぎ、タイ北部のナレースワン大学に到着し、関係者の出迎えを受けてにこやかに会釈されました。その後、秋篠宮さまはアカデミックガウンを着て名誉学位授与式に臨まれ、大学から「畜産学」の名誉博士号が授与されました。「私が今までタイ国内において行ってまいりました