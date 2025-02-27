自民党の派閥の裏金事件の解明に向けて、衆議院・予算委員会が安倍派元会計責任者の参考人聴取をおこなったことについて、石破総理は「意義は非常に大きいものがあった」と強調しました。石破総理「私どもとして、今まで参考人質疑に応じるようにということで促してまいりましたが、きょうの意義は非常に大きいものがあったと思っております」衆議院・予算委員会は27日、安倍派の会計責任者だった松本淳一郎氏の参考人聴取をおこな