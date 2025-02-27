岩手県大船渡市で延焼が続いている山林火災で避難指示の対象地域を拡大したことを受け、大船渡市の渕上清市長は、住民に積極的な避難を呼びかけました。きのう午後に発生した山林火災は、丸一日が過ぎた今も延焼を続けていて、大船渡市はきょう午後5時前、避難指示を1340世帯3306人に拡大しました。渕上市長はその後、市役所で行った臨時の記者会見で、対象エリアの住民に積極的な避難を呼びかけました。避難した住民で混雑が予想