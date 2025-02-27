俳優の西野七瀬（30）が27日、都内で行われたモンスターハンターシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』（28日発売）を記念した『モンスターハンターワイルズ』発売前夜イベントに参加した。【動画】西野七瀬、世界最速で“イャンクック討伐”もマイペースにご飯休憩！？マルチプレイなのに孤軍奮闘する場面も「西野さん怒っていいですよ！」イベントでは世界初「イャンクック」の討伐にもチャレンジ。「ハンターやら