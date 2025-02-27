きのう、岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災。この火災で、男性1人の遺体が発見されました。いまも消火活動が続いている現場の大船渡市から中継です。岩手県大船渡市末崎町の赤土倉漁港です。後ろの半島の先端からは、赤い炎が上がっているのが見てとれます。きのう午後1時すぎ、大船渡市赤崎町合足で「田んぼが燃えている」と近くにいた人から消防に通報がありました。市は綾里地区など合わせて873世帯2114人に避難指示を