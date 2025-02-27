自民党安倍派の元会計責任者だった松本淳一郎氏への参考人聴取を受けて、2022年8月、キックバックをめぐる幹部協議に参加した元幹部がコメントを出しました。下村氏はJNNの取材に対し、「私自身が再開を指示したことはない」と否定。一方で、2022年7月ごろ、再開を求める安倍派内の声を松本氏に伝えたとも明らかにしました。ただ、「キックバックを復活しろと言ったわけではない」と主張しました。塩谷元文部科学大臣は、「一連の