観音寺の長崎県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」＝2013年1月、韓国・大田（聯合＝共同）長崎県対馬市の観音寺から2012年に盗まれ韓国に持ち込まれた仏像について、返還後に市立の対馬博物館で保管する方向で地元側が準備作業に入ったことが27日、市関係者らへの取材で分かった。市担当者や観音寺、檀家は3月7日にも会合を開き協議する。韓国から無事に返還されることが前提だが、温度や湿度の管理、警備面で条件が整った場所で