最新の赤外線カメラで撮影したキトラ古墳壁画の青竜（上）。下は肉眼で見える青竜（文化庁提供）文化庁の「古墳壁画の保存活用に関する検討会」が27日、京都市内で開かれた。奈良県明日香村の国宝・キトラ古墳壁画について、描かれた四神の一つ「青竜」を奈良文化財研究所（奈良市）が最新の赤外線カメラで撮影し、輪郭線が鮮明に見えたことが報告された。報告によると、青竜は図の大半が泥に覆われており、全体像が確認できな