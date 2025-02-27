ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ½êÂ°¤Î¸©µÄ¤¬À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤Ë¹ðÈ¯¼Ô¤Î»äÅª¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥ê¡¼¥¯¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©µÄ²ñ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡¢½üÌ¾½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿´ß¸ý¼Â»á¤ËµÄ°÷¼­¿¦¤ò´«¹ð¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬27ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÌçÎ´»Ö´´»öÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢´ß¸ý»á¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ß¸ý»á¤Ï²áµî¤Î¸©µÄÁª¤Ç°Ý¿·¸øÇ§¸õ