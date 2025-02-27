フジ・メディアHD金光修 社長「日枝に対して私が辞任を促したら、『それは了解した』ということであります」フジテレビの親会社の金光社長は取締役会後の会見で、日枝久相談役が経営に助言を行う経営諮問委員を辞任したと発表しました。ただ、焦点となっている日枝氏が取締役を辞任するかどうかについては回答を避けました。その日枝氏は先週、自宅で転倒し、腰椎圧迫骨折で入院しているため、きょうの取締役会は欠席したと