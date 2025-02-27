大分県宇佐市の住宅敷地内で、女性の下着1枚を盗んだとして72歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、宇佐市山下に住む無職の男（72）です。 警察によりますと、男は26日午後2時半ごろ、宇佐市の女性（48）宅の敷地内で、干していた下着1枚を盗んだ疑いが持たれています。 事件当時、女性が敷地内に入ってきた不審な男を目撃していて、相談を受けた知人が110番通報しました。警察官が駆けつけたところ、現場付近