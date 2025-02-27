新潟空港を拠点とする地域航空会社・トキエアは去年4月に就航した新潟～仙台線を3月30日以降、運休すると発表。搭乗率の低迷が要因です。3月30日以降運休することが決定したのは、トキエアが2路線目として去年4月に開設した新潟～仙台線です。運航開始1年後に平均搭乗率70％を達成することを目標にしていたトキエア。しかし、去年12月までの平均搭乗率は32％にとどまっていて、今後の需要も見込めないとして運休を決定