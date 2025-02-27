新しい事業の開発や起業家を支援するイベント「イノベーションフェス 熊本」が熊本市で開かれました。オープニングイベントに出席した木村知事に、司会を務めた私から「官と民がつながるパワーの源はどこにありますか」と質問すると。 ■熊本県・木村敬知事「行政が新しいイノベーションを本気で支えるんだという、きょうは覚悟を見せに来たという気合いだけです。私たちは皆さんを支えていきます。そ