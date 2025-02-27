新潟市の水道料金が1月から29％値上げされました。施設の老朽化に対応するための値上げですが、利用料金の支払いが始まり、市民からはため息が聞こえています。 ■水道料金29%増に…「結構な痛手」 「2カ月前が1万6231円。2月が1万8682円だから、月で2400円くらい上がっている」下水道使用料を含めた水道料金の請求を眺める新潟市の富永さん。【富永雅樹さん】「2400円だと12カ月で年間1.5万円近く。痛い。一般家庭だと結構な痛