2月27日は新潟県内の広い範囲で青空が広がり、気温が上がりました。この気温の上昇とともに注意しなければいけないのが雪どけによる雪崩の発生です。27日朝、湯沢町にある国道17号線で行われていたのは、長岡国道事務所・湯沢維持出張所の職員などによる『雪崩パトロール』。【長岡国道事務所 湯沢維持出張所健名政博 出張所長】「気温が上がることによって、全層雪崩が発生しやくなるのは3月くらいから」この日は県内の広