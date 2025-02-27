ストーブから火が出たとみられます。27日午後2時すぎ、札幌市の住宅で「ストーブから火が出ている」と、この家に住む人から通報がありました。消防車など11台が出動し、火は約1時間半後に消し止められましたが、2階建て130平方メートルのうち15平方メートルが焼けました。警察と消防が火事の原因を調べています。