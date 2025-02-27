去年12月、新潟県聖籠町の空き家の敷地内で70代の男性の遺体を遺棄した疑いで33歳の男が逮捕された事件。男は逮捕される直前に県外へ逃亡し、福島県で身柄を確保されたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。去年12月、聖籠町次第浜の空き家の敷地内で小杉英雄さん（当時78）の殺害された遺体が見つかった殺人・死体遺棄事件。警察は去年10月26日に小杉さんの遺体を遺棄した疑いで阿賀町のリフォーム業・小山大輔容