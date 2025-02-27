福岡市の住宅密集地で「玄関から火と煙が見える」と通報が相次ぎ、台所から火柱が立ったといいます。火災は25日夜、火元は空き家で、持ち主の83歳の男性が作業していたところ、台所で火柱が立ったということです。空き家は全焼し、男性は顔にやけどをしました。警察などが詳しい出火原因を調べています。