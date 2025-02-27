新潟県佐渡市で2月27日、県や佐渡市、地元の漁師などが稚ナマコの種苗を放流しました。これまでは数cmほどのナマコを放流していましたが、生存率を上げるため、今回は5cm～7cmのナマコ10万匹、約600kgを放流しました。中国では“黒いダイヤ”と呼ばれ、高級食材として扱われているナマコですが、その中国はおととし8月、日本の水産物の輸入を全面停止。去年9月には輸入再開への合意が明らかになったものの…【浦島三和須藤