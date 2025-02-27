大和市役所（資料写真）大和市の古谷田力市長が職員や清掃業者にヨーグルトを配っていたことが２７日までに分かった。慰労のためだったが、公職選挙法（寄付禁止）に抵触する恐れがあることを指摘されて止めたという。古谷田市長によると、昨年８〜９月の間、市役所内で勤務する職員や清掃受託業者らに私費で購入したヨーグルトを２、３回配布した。合計で数十個。市長が自宅から持ち込み、各職場などで渡した。公選法では、