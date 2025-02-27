タレントでプロ雀士の岡田紗佳（31）が所属するMリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」の公式X（旧ツイッター）が27日に更新され、岡田が1カ月ぶりに「Mリーグ」に出演することを発表した。不適切発言の岡田紗佳、降板したアナウンサーへの直接謝罪を模索所属チームが発表Xでは「＃Mリーグ2024-25 本日の先発 本日の先発は【＃岡田紗佳】選手!」と報告。続けて「前節は2着→3着で苦しい展開の中、耐える1日となったサクラナイツ。1カ月