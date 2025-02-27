神奈川県警（資料写真）自動車のバッテリーから取り出した巣鉛約２２０トンを不正に輸出しようとしたとして、神奈川県警生活経済課と横浜水上署は２７日までに、関税法違反（無許可輸出未遂）の疑いで、金属くず取扱会社「銅鈴友和」の社長で中国籍の女（５２）＝千葉市＝を逮捕し、法人としての同社も書類送検した。逮捕容疑は、従業員と共謀して２０２３年９月６日、横浜税関にアルミニウムスクラップを輸出すると虚偽申告を