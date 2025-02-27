お笑いコンビ、天津の天津飯大郎（45）が、26日夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。「向清太朗」からの改名にまつわるエピソードを明かした。飯大郎は昨年2月に改名を発表。MCのかまいたち濱家隆一は「我々はホンマ若手の頃から劇場でずっとお世話になってて。向さん、向さん、って呼んでた」と懐かしんだ。麒麟川島明のラジオ番組がきっかけで改名した飯大郎。占い師に言われた思いがけない言葉を明かした。その