フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）とフジテレビの定例取締役会が２７日に行われ、フジテレビの清水賢治社長が報道陣の取材に応じた。この日は、元タレント・中居正広氏の騒動を受けて再生・改革プロジェクト本部、再発防止・風土改革ワーキンググループが発足したことなどを発表した。一連の問題に対して、自社での検証番組の放送を検討しているという。「検証番組をやること自体は報道局と情報制作局で検討していま