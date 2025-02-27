サッカーＵ―２０日本代表のＦＷ高岡伶颯（１７＝日章学園高）が、新天地での活躍を誓った。Ｕ―２０アジアカップ（中国）を終えた日本代表が２７日、成田空港に帰国した。３月からサウサンプトン（イングランド）入りが決まっている高岡は?飛び級?で同代表に選出。１次リーグのシリア戦では、１―２で迎えた後半から途中出場し同点弾を決めた。準決勝のオーストラリア戦ではスタメン出場したものの、０―２で敗れた。今大会