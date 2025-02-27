正捕手候補のソフトバンク・海野隆司捕手（２７）が宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）の２７日、守護神と濃密なコミュニケーションを図った。午前中にロベルト・オスナ投手（３０）がブルペン入りすると、タイミングを合わせるように登場。実戦を意識して投げる右腕に、一球一球サインを出しながら丁寧に受けた。投球練習後には約１０分間、通訳を交えながら捕球体勢やミットの角度などを確認。「内容は秘密です」としなが