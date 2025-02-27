市川 栞 キャスター：木曜日は気象予報士の小野さんに週末の天気を中心に伝えてもらいます。お願いします。小野 和久 気象予報士：お願いします。 市川：小野さん、先週の雪が嘘のように27日は青空が広がりましたね。小野：3月1日までは晴れの天気が続きます。 小野：気象台の週間予報を見ていきましょう。28日、そして、3月1日も晴れの天気が続くでしょう。ただ、2日からは雨が降り出します。前線や低気圧の影響です