Takahiko Wada［東京２７日ロイター］ - 日銀は２７日、家計の中長期インフレ予想のメカニズムに関する論文を公表し、物価上昇局面を経験した若年層のインフレ予想が持続的に高まる可能性があると指摘した。政策運営に当たって、若年層のインフレ経験が中長期のインフレ予想にどう影響するのか注視すべきだと述べた。日本は１９９０年代半ば以降、デフレ・低インフレが長く続いたが、２０２１年後半から物価上昇局面に転じ